Сердар Азмун сообщил о желании покинуть «Зенит»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заявил о желании попробовать свои силы в другом чемпионате. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны итальянских клубов.

«У меня есть действующий контракт с «Зенитом». Я сосредоточен на команде и надеюсь, что всё будет хорошо. Нахожусь в России уже восемь лет, это хороший опыт, но я хотел бы принять новый вызов. Надеюсь, мне скоро представится такая возможность. Не могу сказать ничего конкретно об интересе «Наполи». Об этом должны говорить два клуба», — сказал Азмун.



Иранский нападающий выступает в России с 2012 года, когда был приглашен Курбаном Бердыевым в «Рубин». За казанский клуб Азмун провел более 60 матчей и забил 14 голов.

С 2019 года форвард играет за питерский «Зенит». В нынешнем сезоне Азмун сыграл в 21 матче РПЛ и отметился 10 забитыми мячами.