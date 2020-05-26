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Сердар Азмун сообщил о желании покинуть «Зенит»

22:30, 26.05.2020
Сердар Азмун сообщил о желании покинуть «Зенит»
Фото: fc-zenit.ru

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заявил о желании попробовать свои силы в другом чемпионате. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны итальянских клубов.

«У меня есть действующий контракт с «Зенитом». Я сосредоточен на команде и надеюсь, что всё будет хорошо. Нахожусь в России уже восемь лет, это хороший опыт, но я хотел бы принять новый вызов. Надеюсь, мне скоро представится такая возможность. Не могу сказать ничего конкретно об интересе «Наполи». Об этом должны говорить два клуба», — сказал Азмун.

Иранский нападающий выступает в России с 2012 года, когда был приглашен Курбаном Бердыевым в «Рубин». За казанский клуб Азмун провел более 60 матчей и забил 14 голов.

С 2019 года форвард играет за питерский «Зенит». В нынешнем сезоне Азмун сыграл в 21 матче РПЛ и отметился 10 забитыми мячами.

СпортФутбол
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