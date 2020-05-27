Рустам Минниханов: «Если нужно, я могу быть предпринимателем»

Власть — помощник бизнеса

«Прогнозируют, что каждый должен когда-то переболеть коронавирусом, но чем позже — тем лучше», — начал накануне онлайн-форум «Бизнес-оттепель: как вести бизнес в новых условиях?» президент Татарстана Рустам Минниханов. Он поздравил бизнесменов с их праздником — Днем предпринимателя. Президент констатировал, что все учатся работать в новых условиях, подчеркнул, что власть — не оппонент бизнеса, а помощник.

На очную встречу пришли несколько предпринимателей, троим из них были вручены благодарности президента Республики Татарстан. Это индивидуальный предприниматель из Кукмора, директор Бугульминской швейной фабрики Салиха Гарипова и руководитель ООО «Регион-Пронтех» Валентин Слепцов.

Рамазан Юнусов занимается производством хлеба, у него работают 87 человек. В период пандемии он сумел не только сохранить коллектив, но и увеличить объемы производства до 9 тонн продукции в сутки. Минниханов похвалил предпринимателя и сказал, что знает о производстве хлеба не понаслышке:

— Культура потребления меняется. В бытность, когда я работал председателем райпо, Арский и Атнинский районы были одним крупным районом, я могу сказать, что мы в день выпекали 60 тонн хлеба. У нас было, по-моему, 12 пекарен, — сказал Минниханов. — Я был руководителем райпо, у меня была торговля, у меня был общепит, у меня была заготовка, подсобное хозяйство. В структуре товарооборота Арское райпо было на первой позиции, 44% была наша продукция <…> Если нужно, я могу быть предпринимателем. Хотя я и главным энергетиком работал.



Рамазан Юнусов занимается производством хлеба, у него работают 87 человек. Фото tatarstan.ru

Что рассказали предпринимателям Зубарев, Тихонова и Хуснуллин

Вторая часть форума представляла собой мастер-класс от известных предпринимателей, которые делились своим опытом переживания кризиса и трендами на будущее.

Председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев заявил, что после скачкообразного роста продаж автомобилей в марте этого года, связанных с падением рубля, с начала коронавирусной пандемии отрасль терпит убытки. В апреле продажи новых автомобилей упали на 60%, в мае — на 50%. Чуть лучше обстановка в сегменте продаж б/у автомобилей: спрос на них упал только на 30—35%. Зубарев видит резервы в повышении эффективности, сокращении затрат, анализе и прогнозе ситуации.

Руководитель и сооснователь уникального пространства для детей «Детский город «КидСпейс» Елена Тихонова рассказала, что во время коронавируса закрывшийся на карантин детский центр «КидСпейс» начал предлагать новую антикризисную услугу — «Наша няня». Бебиситтер в режиме онлайн занимается с ребенком чтением, рисованием и другими интересными для него занятиями. Тихонова заявила, что такая форма весьма востребована и является спасением для тех мам, которые работают на удаленке. По ее словам, в компании ждут корпоративных заказов на эту услугу.

Как пояснила руководитель «КидСпейс», компания вынуждена была закрыться на карантин еще 18 марта, а откроется, по ее словам, одной из самых последних из-за строгих требований Роспотребнадзора. До сих пор «КидСпейс» возвращает авансовые платежи клиентам, которые хотели провести мероприятия на территории детского центра в весенние каникулы. Объем таких средств составил примерно 1 млн рублей.

Как пояснила руководитель «КидСпейс», компания вынуждена была закрыться на карантин еще 18 марта, а откроется, по ее словам, одной из самых последних из-за строгих требований Роспотребнадзора. Фото zardeco.ru

Основатель и руководитель казанской компании KazanExpress.ru Линар Хуснуллин заявил, что доля онлайн-торговли в России, составляющая сейчас 2—2,5 трлн рублей, в ближайшие 5 лет вырастет в 3 раза и будет набирать обороты в ближайшие 20 лет. Немалую роль в этом сыграла пандемия. По словам Хуснуллина, даже крупные компании, не сумевшие перейти в интернет, начали отставать от своих конкурентов.

Бизнесмен считает, что в кризис — самое время создавать компанию по онлайн-продажам. По его подсчетам, сейчас не хватает продавцов, а емкость рынка составляет 40 тысяч онлайн-магазинов.



«Они приходят обросшие, заждавшиеся»

Совладелец coffee CAVA, Bar108, INDEVER Адель Ягудин посетовал, что продажи в его «костюмном» бизнесе в самый пик сезона, коим является весна-лето, вместо роста показали крутое пике.

— По сравнению с февралем прошлого года мы должны были вырасти в 3 раза, а мы в 3 раза упали. Но мы чувствуем, что спрос будет восстанавливаться. В Милан на шопинг не уедешь. А мы эту услугу предоставляем, — полон оптимизма бизнесмен.

Адель Ягудин посетовал, что продажи в его «костюмном» бизнесе в самый пик сезона вместо роста показали крутое пике. Фото tatarstan.ru

На встрече выступил также Ильназ Набиуллин, основатель сети парикмахерских «Чио-Чио». Он поблагодарил Минниханова за то, что парикмахерским в республике разрешили работать. А всего, по его словам, с момента снятия этого ограничения в сети «Чио-Чио» (более 250 точек в 145 городах России) постригли 34 тысячи клиентов.

— Они приходят обросшие, заждавшиеся, — описал портрет своего типичного «посткарантинного» клиента Набиуллин. В ответ Минниханов поблагодарил бизнесмена за то, что парикмахерские показали остальным путь, как можно организовать работу.

— Я благодарен, что у нас не было ни одной претензии. Две недели прошло — и тебе надо постричься. Не все могут наголо стричься! — обосновал необходимость открытия салонов красоты президент. В ответ на это Айдар Булатов, модератор встречи, неожиданно сообщил, что его дома стрижет жена.

— Как?! Ты ему должен эти деньги отдать! — сказал Минниханов Булатову, указав на основателя «Чио-Чио». Булатов немедленно покаялся и пообещал передать Набиуллину 200 рублей за стрижку.



Абдулганиева — не сглазить, Газизову — не портить праздник

Сергей Шубин, сооснователь «Автолиги», поблагодарил за работу бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева, который помогает бизнесу в сложных ситуациях.

— Как бы не сглазить, пусть лучше работает! — отшутился Рустам Минниханов.

Дали слово и представителям Торгово-промышленной палаты. Например, руководитель ТПП РТ Шамиль Агеев поблагодарил Минниханова за то, что он «нашел в себе силы и выдвигается на новый срок».

Шамиль Агеев поблагодарил Минниханова за то, что он «нашел в себе силы и выдвигается на новый срок». Фото tatarstan.ru

А вот первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Азат Газизов выступил немного «не к столу», за что и был одернут президентом. Газизов снова попросил признавать предпринимателей пострадавшими не по критерию ОКВЭДа, а по критерию снижения выручки.

— Орешкину (Максиму Орешкину, помощнику президента РФ, — прим. ред.) я об этом говорил. Он пока не готов, — пожаловался Газизов. Рустам Нургалиевич его речь остановил, перейдя на татарский язык:

— Раз к тебе в руки попал микрофон, ты решил подольше поговорить? Орешкин ему отказал! А ты попробуй еще раз.

Президент Татарстана попросил Газизова не портить людям праздник и просто поздравить их с Днем предпринимателя. Темы, поднятые вице-президентом «Опоры России», надо обсуждать отдельно, и они не касаются сегодняшней встречи, отрезал Минниханов.



Лилия Ахкиямова, Элеонора Рылова