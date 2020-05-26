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Шойгу рассказал о массовой модернизации дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в Казани

16:47, 26.05.2020
Шойгу рассказал о массовой модернизации дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в Казани
Фото: wikipedia.org Искандер Зиатдинов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о массовой модернизации дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на предприятии «Туполев» в Казани.

Также в ходе совещания по видео-конференц-связи с президентом РФ Владимиром Путиным Шойгу заметил, что дальняя авиация успешно ведет патрулирование российских границ, сообщает «Интерфакс».

В марте «Туполев» сообщил о завершении работ по созданию первого глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ. Также на предприятии в это же время завершили малую модернизацию первой партии самолетов Ту-95МС. На стратегических ракетоносцах заменили устаревшее радиооборудование и навигационные системы на современные.

ПромышленностьОПК Татарстан
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