«Туполев» сообщил о завершении работ по созданию первого глубоко модернизированного Ту-95МСМ

ПАО «Туполев» сообщило о завершении работ по созданию первого глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ.

«Компания «Туполев» совместно с ТАНТК имени Бериева завершили работы по созданию первого глубоко модернизированного Ту-95МСМ и приступили к отработкам обновленных систем», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Также на предприятии в марте этого года завершили малую модернизацию первой партии самолетов Ту-95МС. На стратегических ракетоносцах заменили устаревшее радиооборудование и навигационные системы на современные.

Работы проводились на площадках ПАО «Туполев» и АО «Авиакор-авиационный завод».

Ранее сообщалось, что второй опытный глубокомодернизированный ракетоносец Ту-22М3М совершил первый полет на аэродроме Казанского авиазавода.

