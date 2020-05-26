Брат Шумахера похвастался покупкой машины «Нива»

Родной брат Михаэля Шумахера и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер похвастался в «Инстаграме» покупкой российского автомобиля «Нива».

Немецкий гонщик выложил фотографию новой машины, к которой прицеплен фургон для развозки вина, выпускаемого под брендом Schumacher Wines.

«Готово. Но для поездок на такой машине требуется немного больше времени», — подписал фотографию Шумахер.

В начале мая немец уже выкладывал пост с «Нивой», где сообщил о скорой покупке нового автомобиля. Тогда он писал, что эта машина поможет ему «добираться до коттеджа в любую погоду».

Напомним, что в конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер упал во время катания на горных лыжах на французском курорте Мерибель. Автогонщик получил серьезную черепно-мозговую травму.

Более полугода спортсмен находился в коме, а процесс реабилитации продолжается по сей день. Подробности здоровья Шумахера до сих пор остаются тайной для общественности. В конце августа прошлого года автогонщика тайно доставили в больницу в Париже, после чего один из сотрудников медучреждения сообщил, что спортсмен находится в сознании.