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Врач Шумахера подтвердил, что гонщик находится в сознании

13:09, 11.09.2019 1
Врач Шумахера подтвердил, что гонщик находится в сознании
Фото: wikipedia.org

Сотрудник парижской больницы имени Жоржа Помпиду подтвердил, что гонщик Михаэль Шумахер находится в сознании.

«Да, он находится в моем отделении. Могу заверить вас, что он находится в сознании», — передает слова медика французское издание Le Parisien.

Таким образом, газета подтвердила, что Шумахер был тайно доставлен в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Ранее сообщалось, что за здоровьем легендарного немецкого спортсмена будет следить профессор Филипп Менаше.

Напомним, что Шумахер впал в кому, после того как в 2013 году неудачно упал во время катания на лыжах. Спустя пять лет, зимой прошлого года, средства массовой информации писали о том, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

СпортОбщество
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комментарии

  • Анонимно 11 сен
    Как ему повезло с родственниками. Уже столько лет они борются за его жизнь.
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