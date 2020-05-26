В Казанском Кремле для посещения откроется Преображенская башня

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» возобновил свою работу после введенного ранее режима самоизоляции.

Так, с 30 мая по 15 июня здесь организуют акцию «Адаптация», которая призвана восстановить культурную активность жителей и гостей города. Также с 30 мая открывается для посещения одна из крепостных башен — Преображенская.

Уточняется, что с 20 мая заработали все музеи Казанского Кремля, также разрешаются экскурсии по территории музея-заповедника, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

Напомним, музеи и библиотеки Татарстана возобновили работу с 18 мая. Однако культурные учреждения работают с некоторыми ограничениями. В библиотеках и музеях необходимо носить маски и перчатки. Сами помещения до посещения проходят санобработку, проветривание и т. д.

