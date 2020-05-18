В оперштабе рассказали о работе библиотек и музеев в Татарстане
Министерство культуры Татарстана издало приказ о работе библиотек и музеев в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе.
Так, книги будут выдаваться по предварительным заявкам, а в читальных залах не осуществляется обслуживание.
При посещении музеев в одном зале находится не более 10 человек, с соблюдением мер социальной дистанции. Экскурсионное обслуживание групп до 5 человек по предварительным заявкам.
В библиотеках и музеях также необходимо носить маски и перчатки.
Сами помещения до посещения проходят санобработку, проветривание и т.д.
Напомним, с сегодняшнего дня в Татарстане могут возобновить работу бассейны и фитнес-центры, музеи и библиотеки. Кроме того, разрешаются тренировки профессиональных спортсменов и спортивные занятия для граждан на свежем воздухе.ОбществоКультура Татарстан
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