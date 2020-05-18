В оперштабе рассказали о работе библиотек и музеев в Татарстане

Министерство культуры Татарстана издало приказ о работе библиотек и музеев в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе.

Так, книги будут выдаваться по предварительным заявкам, а в читальных залах не осуществляется обслуживание.

При посещении музеев в одном зале находится не более 10 человек, с соблюдением мер социальной дистанции. Экскурсионное обслуживание групп до 5 человек по предварительным заявкам.

В библиотеках и музеях также необходимо носить маски и перчатки.

Сами помещения до посещения проходят санобработку, проветривание и т.д.

Напомним, с сегодняшнего дня в Татарстане могут возобновить работу бассейны и фитнес-центры, музеи и библиотеки. Кроме того, разрешаются тренировки профессиональных спортсменов и спортивные занятия для граждан на свежем воздухе.