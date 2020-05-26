Исследование: в Татарстане перестали давать взятки на дорогах

В Татарстане 80% водителей не дают взятки или подкупали инспектора ГИБДД «очень давно». Такие данные предоставил автомобильный портал «Дром».

Согласно исследованию, 42% жителей РТ никогда не давали взятку инспектору ГИБДД. При этом 38,5% водителей ответили, что давали взятку «очень давно». 9,6% респондентов ответили, что откупались от Госавтоинспектора два-три года назад, 8% признались, что давали взятку в прошлом году. Ответы «в этом году» и «на днях» набрали по 1% голосов.

Стоит отметить, что данные опроса по Татарстану схожи в целом по стране. Так 84% россиян ответили, что либо ни разу не давали взятку на дороге, либо «очень давно». Больше всего взяток дают в Республике Саха (Якутия) — там показатель выше среднероссийского в три раза.

Ранее в Татарстане было возбуждено дело о поборах на казанском посту весового контроля трассы М-7. В числе потерпевших от вымогательства взяток — водители и владельцы большегрузных авто из Москвы, Удмуртии, Калужской, Владимирской и Курганской областей.

