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Жириновский о Пескове: «Что с ним делать? Лечить! А потом уволить!»

15:39, 13.05.2020
Жириновский о Пескове: «Что с ним делать? Лечить! А потом уволить!»
Фото: kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова надо уволить из-за того, что он заразился коронавирусом.

«Вот что с ним делать? Лечить! А потом уволить! Как ты мог заразиться вообще?! У тебя там самый здоровый пул журналистов!» — возмутился Жириновский, выступая в Госдуме.

Также лидер ЛДПР заявил, что нужно уволить половину чиновников, депутатов и журналистов, пишет «Накануне.ru».

Вчера Дмитрий Песков подтвердил, что заболел коронавирусом. Он и его супруга Татьяна Навка госпитализированы. По словам Пескова, с президентом России Владимиром Путиным он не виделся больше месяца.

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