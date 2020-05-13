Жириновский о Пескове: «Что с ним делать? Лечить! А потом уволить!»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова надо уволить из-за того, что он заразился коронавирусом.

«Вот что с ним делать? Лечить! А потом уволить! Как ты мог заразиться вообще?! У тебя там самый здоровый пул журналистов!» — возмутился Жириновский, выступая в Госдуме.

Также лидер ЛДПР заявил, что нужно уволить половину чиновников, депутатов и журналистов, пишет «Накануне.ru».

Вчера Дмитрий Песков подтвердил, что заболел коронавирусом. Он и его супруга Татьяна Навка госпитализированы. По словам Пескова, с президентом России Владимиром Путиным он не виделся больше месяца.