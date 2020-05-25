В России ввели временный запрет на ввоз топлива

Правительство РФ утвердило временно приостановить импорт в Россию топлива. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.



Согласно постановлению, запрет действует со дня вступлению в силу и до 1 октября 2020 года.

В списке запрещенного для импорта топлива оказались автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли, пишет RT.

Такое решение было принято для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива и для обеспечения энергетической безопасности РФ, следует из документа.

В апреле аналитики зафиксировали снижение оптовых цен на бензин. По подсчетам экспертов, нефтяники продавали топливо себе в убыток. Причина — снижение спроса из-за пандемии коронавируса.

