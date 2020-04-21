В России упали оптовые цены на бензин

Фото: Реальное время

В России упали оптовые цены на бензин. Эксперты «Аналитики товарных рынков» подсчитали, что нефтяники продают топливо себе в убыток.

По данным РБК, за каждую тонну нефтянники получают убыток 2,3 тыс. рублей. Цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 13 по 19 апреля упала на 11% — 35,77 тыс. рублей за тонну. Тогда как выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ составляют 38,07 тыс. рублей.

Причиной ситуации аналитики называют снижение спроса из-за пандемии коронавируса.

Ранее цена нефти WTI с поставкой в мае опустилась до минус $37,63.

