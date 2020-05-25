Минспорт РТ о скандале с тренером: «Он многократно нарушал дисциплину и вел себя неподобающе»
Министерство спорта Республики Татарстан выступило с заявлением по ситуации с тренером дзюдо татарстанской спортшколы «Батыр» Артуром Серазетдиновым.
В ведомстве сообщили о многократных нарушениях трудовой дисциплины со стороны тренера, а также жалобах от родителей учащихся на его неподобающее поведение.
«Основанием для этого стали многократные случаи несоблюдения трудовой дисциплины, а также многочисленные жалобы со стороны родителей на неподобающее поведение Серазетдинова А.Р. по отношению к занимающимся. Был организован тренерский совет, приняты к сведению заявления родителей и объяснительные записки от тренеров-преподавателей, на основании чего было принято решение об увольнении», — говорится в сообщении Минспорта РТ.
Серазетдинов был уволен в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание).
Также в министерстве сообщили, что подопечные уволенного тренера останутся в учреждении и будут переведены в группы других преподавателей.
Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором дети, занимавшиеся дзюдо в татарстанской спортшколе «Батыр», обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Они попросили главу государства помочь им вернуть тренера Артура Серазетдинова.
Прокурор Татарстана Ильдус Нафиков поручил проверить законность данного увольнения.СпортПроисшествияОбщество Татарстан
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