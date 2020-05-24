Дети-дзюдоисты из Татарстана попросили Путина вернуть им тренера

Дети, занимавшиеся дзюдо в татарстанской спортшколе «Батыр», записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Он попросили главу государства помочь им вернуть тренера Артура Серазетдинова.

«Благодаря его упорному труду на протяжении более 5 лет дети добились высочайших результатов, став чемпионами Татарстана и даже Поволжья», — произносит на видео мать одного из спортсменов.

Она стоит на фоне ребят, повесивших на шеи все свои медали и держащих в руках различные дипломы.

«Дядя Володя, вы Президент — вы все можете, верните нам нашего тренера», — произносят юные борцы на камеру.