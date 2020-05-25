Илдус Нафиков поручил проверить законность увольнения детского тренера в Казани
Прокуратура Татарстана намерена проверить соблюдение требований трудового законодательства в казанском центре дзюдо, воспитанники которого попросили вернуть уволенного тренера.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором воспитанники Центра дзюдо и их родители обращаются к Владимиру Путину с просьбой восстановить незаконно уволенного тренера на работе.
По результатам проверки будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.
Дети, занимавшиеся дзюдо в татарстанской спортшколе «Батыр», записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они попросили главу государства помочь им вернуть тренера Артура Серазетдинова.
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