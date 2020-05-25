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Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 75 рублей

13:43, 25.05.2020
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 75 рублей

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 72—75 руб. за доллар.

Негатив на рынках, связанный с ухудшающимися отношениями между США и Китаем, может оказать давление на рынок энергоносителей. В целом ценовая конъюнктура нефтяного рынка пока остается благоприятной для отечественной валюты.

Дополнительную поддержку окажут налоговые выплаты и подготовка к выплате дивидендов со стороны компаний. Также будет сохраняться поддержка со стороны долгового рынка.

АналитикаЭкономикаФинансы
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