У протестировавших на себе вакцину от коронавируса выявили антитела
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у сотрудников центра выявлены антитела к коронавирусу.
По словам Гинцбурга, сотрудники центра добровольно испытали на себе вакцину, которая, в свою очередь, дала успешный результат.
«Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть <...> Естественно, [антитела есть]. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих», — рассказал он в эфира Первого канала.
Ранее общественница из Казани Ирина Волынец выступила против принудительной вакцинации детей. По ее словам, только родители могут решать, что лучше для их детей.
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