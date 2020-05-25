У протестировавших на себе вакцину от коронавируса выявили антитела

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у сотрудников центра выявлены антитела к коронавирусу.

По словам Гинцбурга, сотрудники центра добровольно испытали на себе вакцину, которая, в свою очередь, дала успешный результат.

«Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть <...> Естественно, [антитела есть]. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих», — рассказал он в эфира Первого канала.

Ранее общественница из Казани Ирина Волынец выступила против принудительной вакцинации детей. По ее словам, только родители могут решать, что лучше для их детей.

