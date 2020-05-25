В России планируют снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Правительство России планирует снизить первоначальный взнос по программам льготной ипотеки. Об этом следует из проекта постановления правительства.

Речь идет о программе ипотеки для семей с детьми, программе дальневосточной ипотеки и о программе льготной ипотеки под 6,5%. Планируется снизить требования к первоначальному взносу заемщика с 20% до 15%, передает «Интерфакс».

Напомним, 16 апреля президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорт-класса со ставкой в 6,5% для граждан. С конца апреля получить ипотеку по этой ставке можно и в Татарстане.

