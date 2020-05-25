На дорожные работы в Казани выделили 7,5 млрд рублей

В Казани на дорожные работы выделили 7,5 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

1,5 млрд рублей из них направили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 2,8 млрд — на строительство участка Большого Казанского кольца; 1,9 млрд — на ремонт объектов улично-дорожной сети; еще 1,3 млрд — на проектирование, строительство и реконструкцию новых объектов.

Отмечается, что на каждый рубль из федерального бюджета республика выделила шесть.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» протяженность ремонтируемых участков улиц составит более 30 км. В их числе — крупные магистрали, такие как улицы Патриса Лумумбы, Тэцевская, Болотникова, Фрунзе, Гвардейская, 2-я Старо-Аракчинская, а также улица Рихарда Зорге.

Помимо этого, ведется строительство Большого Казанского кольца. В этом году здесь планируется завершить дорожные работы от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской и закольцевать трамвайную линию.

Общая протяженность кольцевого трамвайного маршрута №5 составит 34 км. Ожидается, что это будет самый длинный трамвайный маршрут в России, который пройдет по территории шести районов города.

Также в Казани отремонтируют 190 тыс. кв. м на 80 участках дорог и проездов в рамках программы ремонта улично-дорожной сети.

Во время видеовстречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит Минтрансу России рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке завершения строительства Большого Казанского кольца в Казани.

