Минтранс РФ рассмотрит вопрос о поддержке завершения строительства БКК в Казани

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит Минтрансу России рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке завершения строительства Большого Казанского кольца в Казани.

«Я обязательно дам такое поручение Минтрансу, и вы с ними в контакте, пожалуйста, проработайте», — сказал Путин в ходе встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Напомним, что строительство БКК ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



В этом году правительство РФ выделит республике 490 млн рублей на строительство Большого Казанского кольца.

Ранее Миндортранс РТ показал стройку второго этапа БКК. Работы ведутся на участке от улицы Борисковской до улицы Технической.

