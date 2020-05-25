Жильцов из дома в Казани эвакуировали через 20 минут после взрыва газа

Фото: Ринат Назметдинов

Эвакуация жильцов из дома в Казани, где произошел взрыв газа, прошла через 20 минут после хлопка. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Напомним, взрыв газа в пятиэтажке по улице Волгоградской произошел сегодня рано утром. В результате случившегося пострадала хозяйка трехкомнатной квартиры на пятом этаже. Она госпитализирована в 7-ю городскую больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ожог лица и кистей рук 2-й степени 3—4%, состояние средней тяжести.