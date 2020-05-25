Большинство жильцов из казанского дома, где произошел взрыв газа, планируется отправить к родственникам

Фото: Инна Серова

Как сообщает корреспондент «Реального времени», изначально жильцы дома в Казани, где произошел взрыв газа, находились в пункте временного размещения на базе школы №64, потом управляющая компания начала искать гостиницу, пока для жильцов восьми квартир 5 и 4 этажа. Однако большинство из них отправят к родственникам.

Пока неясно, вернутся ли остальные эвакуированные жильцы домой. Это станет понятно после обследования. На месте уже работают специалисты из КГАСУ.

Сегодня утром в жилом доме по улице Волгоградской произошел хлопок газа. Пострадала хозяйка трехкомнатной квартиры на пятом этаже. Жильцам первого и четвертого подъездов разрешили вернуться в свои квартиры.

