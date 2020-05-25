Соседи рассказали свою версию взрыва газа в казанском доме

Фото: Инна Серова

Соседи женщины, в чей квартире в Казани произошел взрыв газа, рассказали свою версию произошедшего.

Как передает корреспондент «Реального времени», 30-летняя женщина якобы мыла полы и подвинула плиту, после чего произошел взрыв. По их словам, газовики проверяли дом недавно и нарушений выявленоне было.

Сегодня утром в жилом доме по улице Волгоградской произошел хлопок газа. Пострадала хозяйка трехкомнатной квартиры на пятом этаже. Жильцы дома пока находятся в пункте временного размещения на базе школы №64, среди эвакуированных есть 10 детей. Жильцам первого и четвертого подъездов разрешили вернуться в свои квартиры.