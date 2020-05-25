Жительницу Казани вызвали в прокуратуру для дачи объяснений о размещении анонса онлайн-митинга

Фото: прокуратура РТ

Казанская активистка Гузель Имамеева получила от прокуратуры требование о явке «для дачи пояснений» после публикации анонса онлайн-митинга. Девушка опубликовала на личной странице анонс.

В начале мая сотрудники ЦПЭ принесли ей предупреждение о порядке уведомления митингов.

«Онлайн-митинг не требует уведомлений — это раз, я не организатор — это два, более того как журналист я интересуюсь многими мероприятиями — это три, анонс разместило думаю по России очень много человек — это четыре. Причем тут я и предупреждение о митингах?" — рассказала Имамеева в соцсети.

Гузель предположила, что сотрудников ЦПЭ могли задеть комментарии с критикой их работы об «имитации деятельности». После чего ее и вызвали явиться и пояснить, почему она опубликовала анонс онлайн-митинга.

«Неужели онлайн-митинг такое страшное для них мероприятие? И причем тут я?» — негодует Имамеева.

Ранее «Реальное время» сообщало, что жительница Казани получила предупреждение от полицейских из-за своего призыва участвовать в онлайн-митинге против режима самоизоляции.

