Полиция предупредила призывавшую к онлайн-митингу жительницу Казани о необходимости подавать заявку

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Жительница Казани получила предупреждение от полицейских из-за своего призыва участвовать в онлайн-митинге против режима самоизоляции. По данным руководителя движения «Апология протеста», в документе описано как правильно подавать заявку на проведение митинга.

Правоохранители считают, что сообщение в соцсетях о намерении участвовать в виртуальной протестной акции и призыв присоединиться к ней станет нарушением закона «О митингах», пишет «Медиазона».

Акцию планируют провести противники режима самоизоляции, который введен в России для борьбы с коронавирусом. Пока медицина не нашла эффективного лекарства против инфекции социальное дистанцирование остается одним из наиболее действенных способов замедлить эпидемию, а значит разгрузить медучреждения.