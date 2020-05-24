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«Впустую сжигают деньги». Эксперт КХЛ раскритиковал «Ак Барс» за продление Рейдеборна

13:20, 24.05.2020
«Впустую сжигают деньги». Эксперт КХЛ раскритиковал «Ак Барс» за продление Рейдеборна
Фото: ak-bars.ru

Хоккейный эксперт по КХЛ Александр Кожевников раскритиковал руководство «Ак Барса» за продление контракта со шведским вратарем Адамом Рейдеборном. По его словам, казанцам стоило довериться собственному воспитаннику Амиру Мифтахову, а не тратить деньги на иностранного голкипера.

«Вратарские решения действительно вызывают вопросы. Зачем при Билялове еще и достаточно средний легионер — не понятно. В роли второго номера однозначно нужно давать шанс перспективному Мифтахову, кстати, это выгодно и с точки зрения потолка зарплат, ведь оклады молодых в нем не учитываются.

По большому счету сегодня ни в одном клубе Лиги нет незаменимого голкипера-иностранца. Так какой смысл до последнего за них цепляться, впустую сжигать деньги и жертвовать своей молодежью, как это происходит в Казани?» — считает Кожевников.

Эксперт полагает, что такое отношение к своим местным вратарям вынуждает российских голкиперов уезжать за рубеж. По мнению Кожевникова, при таком положении дел Мифтахов может принять решение об отъезде в Северную Америку.

За «Ак Барс» Рейдеборн выступает с лета 2019 года. В прошедшем сезоне шведский голкипер провел за команду 36 матчей, в которых одержал 21 победу при коэффициенте надежности 2,11 и 91,3% отраженных бросков.

В межсезонье казанский клуб продлил соглашение с Рейдеборном еще на один год. Таким образом, местный воспитанник Амир Мифтахов вновь останется в роли третьего голкипера команды с минимальным игровым временем.

СпортХоккей Татарстан
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