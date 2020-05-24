«Впустую сжигают деньги». Эксперт КХЛ раскритиковал «Ак Барс» за продление Рейдеборна

Хоккейный эксперт по КХЛ Александр Кожевников раскритиковал руководство «Ак Барса» за продление контракта со шведским вратарем Адамом Рейдеборном. По его словам, казанцам стоило довериться собственному воспитаннику Амиру Мифтахову, а не тратить деньги на иностранного голкипера.



«Вратарские решения действительно вызывают вопросы. Зачем при Билялове еще и достаточно средний легионер — не понятно. В роли второго номера однозначно нужно давать шанс перспективному Мифтахову, кстати, это выгодно и с точки зрения потолка зарплат, ведь оклады молодых в нем не учитываются.

По большому счету сегодня ни в одном клубе Лиги нет незаменимого голкипера-иностранца. Так какой смысл до последнего за них цепляться, впустую сжигать деньги и жертвовать своей молодежью, как это происходит в Казани?» — считает Кожевников.

Эксперт полагает, что такое отношение к своим местным вратарям вынуждает российских голкиперов уезжать за рубеж. По мнению Кожевникова, при таком положении дел Мифтахов может принять решение об отъезде в Северную Америку.

За «Ак Барс» Рейдеборн выступает с лета 2019 года. В прошедшем сезоне шведский голкипер провел за команду 36 матчей, в которых одержал 21 победу при коэффициенте надежности 2,11 и 91,3% отраженных бросков.

В межсезонье казанский клуб продлил соглашение с Рейдеборном еще на один год. Таким образом, местный воспитанник Амир Мифтахов вновь останется в роли третьего голкипера команды с минимальным игровым временем.