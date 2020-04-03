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«Ак Барс» продлил контракт с вратарем Адамом Рейдеборном

18:32, 03.04.2020
«Ак Барс» продлил контракт с вратарем Адамом Рейдеборном
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» продлил контракт с вратарем Адамом Рейдеборном, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение голкипера с казанской командой рассчитано до конца сезона-2020/21.

За «Ак Барс» Рейдеборн выступает с лета 2019 года. В прошедшем сезоне шведский голкипер провел за команду 36 матчей, в которых одержал 21 победу при коэффициенте надежности 2,11 и 91,3% отраженных бросков.

Ранее в интервью одному шведскому изданию Рейдеборн сообщил, что если он останется в Казани еще на один сезон, то предложит своей девушке выйти за него замуж.

СпортХоккей Татарстан
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