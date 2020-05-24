В центре Казани нет воды из-за аварии на Спартаковской

В центре Казани второй день перебои в подаче воды — произошла авария на сетях на улице Спартаковской.

Как сообщили газете «Реальное время», с 8:30 на месте работает ремонтная бригада. Сегодня водоснабжение будет восстановлено.

С 19 мая в Казани начались гидроиспытания с кратковременным отключением горячей воды. Графики опрессовок были сдвинуты по поручению мэра города Ильсура Метшина из-за режима самоизоляции и погодных условий. Традиционно эти работы проводились в конце апреля — начале мая.



Метшин попросил сократить сроки отключения горячей воды. «И так холодно, самоизоляция. Население старше 65 лет по-прежнему старается находиться дома — им без горячей воды тяжело», — сказал он.

