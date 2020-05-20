Ильсур Метшин призвал сократить сроки отключения горячей воды: «И так холодно»

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал директора АО «Казэнерго» Рустама Абдулхакова сократить сроки отключения горячей воды, пишет пресс-служба мэрии Казани.

«Важно, чтобы подготовка к отопительному сезону прошла качественно. Но то, что вы сами берете на себя такие обязательства, чтобы уменьшить срок опрессовки, — это радует. Жители будут благодарны. И так холодно, самоизоляция. Население старше 65 лет по-прежнему старается находиться дома — им без горячей воды тяжело. Поэтому прошу вас усилить работу, увеличить сменность для того, чтобы сократить сроки», — сказал Метшин во время ознакомления с ходом модернизации базовой котельной Советского района.

Со вчерашнего дня в Казани начались гидроиспытания с кратковременным отключением горячего водоснабжения в ряде домов и социальных учреждений. Графики опрессовок были сдвинуты по поручению Метшина в связи с режимом самоизоляции и погодными условиями. Традиционно эти работы проводились в конце апреля — начале мая.

Абдулхаков отметил, что по регламенту у «Казэнерго» 14 дней для того, чтобы возобновить горячее водоснабжение.

«Но, учитывая эпидемиологическую ситуацию, мы будем стараться завершить работы в кратчайшие сроки, чтобы жители ощущали как можно меньше дискомфорта в своих домах», — сказал он.