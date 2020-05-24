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Компания РариТЭК из Татарстана поставит в Прикамье 24 автобуса

08:52, 24.05.2020
Компания РариТЭК из Татарстана поставит в Прикамье 24 автобуса
Фото: nabchelny.ru

Компания из Татарстана «Ремонтно-механический завод РариТЭК» поставит в Прикамье 24 автобуса среднего класса. Предприятие выиграло торги на сайте госзакупок. Стоимость контракта — 259 млн рублей.

Сейчас в Прикамье проводится еще один конкурс на поставку 44 автобусов — большого класса. Начальная цена этого контракта составляет 618,9 млн рублей, пишет «Коммерсант. Пермь».

В краевой автопарк в Прикамье планируется закупить 100 новых автобусов, которые будут обслуживать пригородные направления.

ГК «РариТЭК» зарегистрирована в Татарстане и специализируется на производстве газомоторной техники. В январе их низкопольный автобус Lotos начал обслуживать маршрут №26 в Набережных Челнах.

ПромышленностьБизнесТранспорт Татарстан
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