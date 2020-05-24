Илон Макс признался в любви к русскому языку накануне Дня славянской письменности
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск вновь неожиданно ответил на пост в Twitter с упоминанием мема «Как тебе такое Илон Маск». Он написал: «Мне очень нравится звучание русского языка».
Мне очень нравится звучание русского языка— Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2020
Позже он также ответил на комментарий о сленге, который бизнесмену еще только предстоит услышать. «Когда рак на горе свистнет», — написал Маск.
Напомним, что сегодня, 24 мая, в России отмечают День славянской письменности. В этот день в православии отмечается день памяти святых Кирилла и Мефодия. Считается, что именно они разработали славянскую систему письменности и перевели на старославянский язык Библию.
Ранее Маск уже использовал русский язык. Например, чтобы назвать идиотом экс-министра труда США.БизнесОбщество
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