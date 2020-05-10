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Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке

08:53, 10.05.2020
Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке
Фото: wikipedia.org

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск ответил бывшему министру труда США Роберту Райху, обругав его на русском языке.

«Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем проявлении», — написал в «Твиттере» Райх.

«Идиот», — ответил Маск, перейдя на русский язык.

Сегодня Tesla сообщила о возобновлении работы на заводе в Калифорнии, несмотря на несогласие местных властей запустить производство на фоне связанных с коронавирусом ограничений.

В апреле Маск обрушил цены акций компании Tesla, назвав их слишком дорогими.

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