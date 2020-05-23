Ирада Аюпова назвала три объекта культуры Татарстана, которые реконструируют в первую очередь

Президент Татарстана Рустам Минниханов обозначил три объекта, реконструкция которых не терпит отлагательств. Это — Национальная библиотека республики, Нижнекамский драматический театр и культурная инфраструктура в Набережных Челнах. Об этом сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, пишет пресс-служба ведомства.

Министр отметила, что ремонт Нижнекамского драмтеатра завершен, скоро состоится открытие Национальной библиотеки, в татарском театре Набережных Челнов идут масштабные работы.

Сегодня она проинспектировала строительство драматического театра в Набережных Челнах, на него выделено свыше 1 млрд рублей.

Аюпова сказала, что строители должны быть в постоянном контакте с руководством театра. Ведь это не совсем обычная стройка. В театре должно быть ощущение воздуха. «Очень выигрышно в этом плане смотрится, например, самарский ТЮЗ. Думаю, еще не поздно съездить туда и посмотреть», — предложила она.

Ранее Аюпова сообщила, что небольшие концертные площадки в Татарстане могут открыться уже в июне.

