Бразилия опередила Россию по числу зараженных коронавирусом

Число зараженных COVID-19 в Бразилии достигло 330 890, в результате Бразилия вышла на второе место по количеству инфицированных после США. В России выявлено 326 448 заболевших.

Эпицентром распространения инфекции в Бразилии являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица с населением свыше 21 млн человек, пишет ТАСС. В регионе насчитывается свыше 76,8 тыс. инфицированных и более 5,7 тыс. умерших. Второй по числу заразившихся стала Сеара (34 573),на третьем месте - Рио-де-Жанейро (33 589). В этих штатах жертвами пандемии стали 2 251 и 3 657 человек соответственно.

В России по данным на 22 мая число зараженных выросло до 326 448, а выздоровевших — до 99 825 человек. Умерли 3 249 россиян.

В Татарстане зарегистрировано 2 621 случаев заражения коронавирусом, умерли 10 человек.



