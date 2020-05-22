В Татарстане умер десятый человек от коронавируса
В Татарстане зафиксировали десятый случай смерти пациента от коронавируса. Это житель Казани 1963 года рождения, он скончался 20 мая.
Мужчина с 13 мая находился на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии временного инфекционного госпиталя с тяжелой формой коронавируса, осложненной внебольничной двусторонней интерстициальной пневмонией. Имел другие заболевания, в том числе острый миелобластный лейкоз и дыхательную недостаточность.
В РТ за последние сутки подтвердились 75 новых случаев COVID-19. Всего в Татарстане зарегистрирован 2 621 случай коронавируса.
Ранее в Минздраве Татарстана объяснили, почему ведущей «Эфира» не сделали бесплатный тест на коронавирус.Происшествия Татарстан
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