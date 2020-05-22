В Татарстане проведут клинические исследования препарата от COVID-19

В Татарстане проведут финальные клинические испытания препарата «Фавипиравир», который борется с коронавирусом. Исследование охватит 330 пациентов в девяти регионах России. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар».

По итогам первого этапа исследований «Фавипиравир» продемонстрировал эффективность выше порогового уровня в 80%. Не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов.

У 68% пациентов, принимавших этот препарат, температура тела нормализовалась на третий день. Освобождение организма от вируса в среднем происходило за 4 дня, в группе стандартной терапии средний срок — 9 дней.

По итогам первых 4 дней лечения 65% пациентов из 40 человек, принимавших лекарство, имели отрицательный тест на коронавирус, это в 2 раза выше, чем в группе стандартной терапии.

Вакцина от COVID-19 для широкого применения будет доступна в конце июля.