На ремонт театра Качалова в Казани направят 16,7 млн рублей

В Казани на ремонтные работы в здании государственного театра имени Качалова направят 16,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта — 16 699 350 рублей.

В марте качаловский театр попал в центр скандала — труппа, вернувшись из гастролей во Франции, не ушла на карантин.

Ранее председатель Союза театральных деятелей РТ, главный режиссер театра имени Камала Фарид Бикчантаев назвал примерный срок открытия театров. По его словам, театры Татарстана могут открыться в середине июля.