В Татарстане назвали примерный срок открытия театров

Театры Татарстана могут открыться в середине июля, об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей РТ, главный режиссер театра имени Камала Фарид Бикчантаев в ходе онлайн-конференции «Театр и новая реальность. Предлагаемые обстоятельства».



«Нам сказало министерство, что мы должны будем открыться наверняка в середине июля, выйдя из отпуска, потому что с 1 июня все театры отправляются в отпуска», — рассказал он.

Бикчантаев уточнил, что театры могут выйти из отпуска в середине июля, а уже с середины августа открывать сезоны и играть спектакли.



Также в ходе мероприятия председатель Союза театральных деятелей РТ рассказал, что для всех 16 государственных театров в республике сохранены бюджетные средства, зарплаты и постановочные деньги.

Напомним, с понедельника, 18 мая в Татарстане возобновилась работа музеев и библиотек.