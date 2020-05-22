В КФУ рассказали, какие государственные экзамены будут проведены

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Отменяются госэкзамены для большинства выпускников Казанского федерального университета в 2020 году, сообщил сегодня на прямой линии проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский — проверка компетентности будущих специалистов ограничится рамками защиты диплома — выпускной квалификационной работы (ВКР).



— По 129 образовательным программам изначально не было запланировано госэкзаменов, примерно в стольких же программах госэкзамены были прописаны решением университета, — сказал Таюрский, отвечая на вопросы участников прямой связи. — В связи с эпидемической ситуацией в апреле было принято решение отменить их там, где это возможно.

Исключение, по его словам, составили образовательные программы, в которых госэкзамены предусмотрены федеральными образовательными стандартами. Для КФУ это юриспруденция, лечебное дело, стоматология, фармация, религиоведение и международные отношения.

Накануне стало известно, что в КФУ отменили государственные экзамены, но не уточнили какие.