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В КФУ отменены государственные экзамены

12:31, 21.05.2020
В КФУ отменены государственные экзамены
Фото: КФУ

В Казанском федеральном университете отменили государственные экзамены. Информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе вуза.

Завтра, в 13.00, проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский проведет прямую линию по данному вопросу.

«Принято определенное решение, но конкретнее по направлениям, по формам обучения будет известно после прямой линии», — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее студенты обращались к руководству вуза с просьбой отменить государственные экзамены.

Ранее в ведущем вузе Татарстана рассказали, как пройдет приемная кампания. Прием абитуриентов пройдет в онлайн-режиме.

Общество Татарстан
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