Иск «Калашникова» к фирме Даниса Зарипова рассмотрят в середине июня

Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

Арбитражный суд Татарстан 16 июня начнет рассматривать иск АО «Концерн «Калашников» к ООО «ЗаряД» о незаконном использовании товарных знаков. Сумма требований — 500 тыс. рублей.

Согласно определению суда, дело хотели рассмотреть в упрощенном порядке, но из-за возражений сторон его судебное заседание проведут по общим правилам. Так, ответчик настаивает на проведении судебной экспертизы.

Напомним, причиной иска стали два модельных ряда хоккейных клюшек — АК-12 и АК-47. Обе этих аббревиатуры зарегистрированы как товарные знаки «Калашникова». При этом «ЗаряД» выпускает клюшки с такими названиями и маркировкой — их и сейчас можно найти на сайте фирмы. Обе украшены стилизованным изображением автомата Калашникова.

По 25% в «ЗаряДе» имеют хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов и директор компании, бывший хоккеист Иван Савин. Еще 50% принадлежат АО «НПК «Химпроминжиниринг» — структуре «Росатома».