С завтрашнего дня из Казани откроются скоростные рейсы в Болгар

Из Казани с завтрашнего дня открываются скоростные рейсы в Болгар и Тетюши. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Сообщается, что теплоходы будут ходить по субботам и воскресеньям с отправлением из Казани в восемь утра. С 1 июня «Татфлот» перейдет на ежедневное обслуживание данного рейса.

Кроме этого, будут введены дополнительные рейсы до Болгара в девять утра ежедневно и в 10 часов по субботам и воскресеньям.

Стоимость билета составляет 368 рублей для взрослых и 184 рубля для детей. Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалидов, детей-инвалидов действует скидка 50%. Бесплатно проехать могут граждане, пострадавшие от политических репрессий, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в образовательных учреждениях (за исключением федеральных учреждений).



Кстати, на днях отмечался день официального принятия ислама Волжской Булгарией.

