Минниханов поздравил татарстанцев с Днем принятия ислама Волжской Булгарией
Сегодня отмечается день официального принятия ислама Волжской Булгарией. Президент Татарстана Рутам Минниханов поздравил жителей республики этой датой.
Минниханов отметил, что принятие ислама оказало определяющее влияние на развитие государственности и национальной идентичности Татарстана.
«Воздвигнув в самом сердце возрожденного Древнего Болгара великолепную Ак Мечеть и открыв Болгарскую исламскую академию, уверенно завоевывающую ведущие позиции в области религиозного мусульманского образования, мы не только сделали заметный шаг в деле восстановления исторической справедливости, но и заложили прочный фундамент для нашего дальнейшего развития в духе традиций ханафитского мазхаба, укрепления межнационального и межрелигиозного мира и согласия», — передает слова президента пресс-служба.
Минниханов выразил уверенность, что после окончания пандемии татарстанцы смогут почтить память предков в Древнем Болгаре.
Отметим, что 3 года назад известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) под названием «Влияние татар на жизнь русского народа». С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии.
комментарии
Пророк Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, прежде чем они согласились отказаться от язычества.
А пророк Мухаммед даже силу оружия к арабам применял, чтобы те отказались от язычества.
А на Средней Волге целое государство - и элита, и подданные - добровольно в 922 году принимает Ислам - эпохальное событие.