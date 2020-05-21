Минниханов поздравил татарстанцев с Днем принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: Официальный Татарстан

Сегодня отмечается день официального принятия ислама Волжской Булгарией. Президент Татарстана Рутам Минниханов поздравил жителей республики этой датой.

Минниханов отметил, что принятие ислама оказало определяющее влияние на развитие государственности и национальной идентичности Татарстана.

«Воздвигнув в самом сердце возрожденного Древнего Болгара великолепную Ак Мечеть и открыв Болгарскую исламскую академию, уверенно завоевывающую ведущие позиции в области религиозного мусульманского образования, мы не только сделали заметный шаг в деле восстановления исторической справедливости, но и заложили прочный фундамент для нашего дальнейшего развития в духе традиций ханафитского мазхаба, укрепления межнационального и межрелигиозного мира и согласия», — передает слова президента пресс-служба.

Минниханов выразил уверенность, что после окончания пандемии татарстанцы смогут почтить память предков в Древнем Болгаре.

Отметим, что 3 года назад известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) под названием «Влияние татар на жизнь русского народа». С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии.

