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Минниханов поздравил татарстанцев с Днем принятия ислама Волжской Булгарией

09:14, 21.05.2020 1
Минниханов поздравил татарстанцев с Днем принятия ислама Волжской Булгарией
Фото: Официальный Татарстан

Сегодня отмечается день официального принятия ислама Волжской Булгарией. Президент Татарстана Рутам Минниханов поздравил жителей республики этой датой.

Минниханов отметил, что принятие ислама оказало определяющее влияние на развитие государственности и национальной идентичности Татарстана.

«Воздвигнув в самом сердце возрожденного Древнего Болгара великолепную Ак Мечеть и открыв Болгарскую исламскую академию, уверенно завоевывающую ведущие позиции в области религиозного мусульманского образования, мы не только сделали заметный шаг в деле восстановления исторической справедливости, но и заложили прочный фундамент для нашего дальнейшего развития в духе традиций ханафитского мазхаба, укрепления межнационального и межрелигиозного мира и согласия», — передает слова президента пресс-служба.

Минниханов выразил уверенность, что после окончания пандемии татарстанцы смогут почтить память предков в Древнем Болгаре.

Отметим, что 3 года назад известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) под названием «Влияние татар на жизнь русского народа». С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:43
    Это эпохальное событие - впервы в Истории Человеческой цивилизации тюркские племена булгар (элита) и славянские и финно-угорские племена (подданные) добровольно отказались от язычества и добровольно приняли религию Единобожия - Ислам.

    Пророк Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, прежде чем они согласились отказаться от язычества.

    А пророк Мухаммед даже силу оружия к арабам применял, чтобы те отказались от язычества.

    А на Средней Волге целое государство - и элита, и подданные - добровольно в 922 году принимает Ислам - эпохальное событие.
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