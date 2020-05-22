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В Нижнекамске началась раскладка вакцины против бешенства

12:00, 22.05.2020
В Нижнекамске началась раскладка вакцины против бешенства
Фото: Госкомитет по биоресурсам РТ

В Нижнекамске ветеринары проводят вакцинацию диких животных против бешенства. Вакцину подкладывают в съедобную приманку.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам РТ, раскладку делают вручную. Брикеты раскладывают возле нор лис, енотовидных собак и волков — они чаще всего являются переносчиками.

Всего в Нижнекамске будут разложены 16 тысяч брикетов с вакциной.

Ранее «Реальное время» сообщало о первом этапе вакцинации диких животных от бешенства. Эта операция проводится два раза в год.

Общество Татарстан
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