В Татарстане не осталось районов, где нет коронавируса

По состоянию на 22 мая в Татарстане не осталось ни одного района без зараженных COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе.

Последним районом, где не было зафиксировано больных коронавирусом, оставался Рыбно-Слободский. Там за сутки выявили четыре случаи заражения.

За последние сутки в Татарстане подтвердились 75 новых случаев COVID-19. Всего в Татарстане зарегистрирован 2 621 случай заболевания. Выздоровели за весь период 1 698 человек. Еще десять умерли.

В России за сутки в России выявлено 8 894 новых случая коронавируса, выздоровели 7 144 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 326 448, а выздоровевших — до 99 825 человек.