Главное к утру: пожар в Елабуге, опасность массового увольнения и прибытие татарстанцев из США
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 22 мая.
- Глава Лениногорского муниципального района, мэр Лениногорска Рягат Хусаинов предупредил об опасности массового увольнения сотрудников крупных нефтесервисных и нефтяных компаний, работающих в районе. По мнению Хусаинова, сейчас следует продумать, как трудоустроить высвобождающихся сотрудников.
- Людям, перенесшим коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, необходимо проходить курс реабилитации, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он уточнил, что объем реабилитационных мероприятий зависит от объема поражения легочной ткани, в том числе компенсаторных возможностей организма, которые он использует в борьбе с болезнью.
- В Елабуге загорелся трансформатор на территории Прикамской трансформаторной подстанции. К 10 вечера полностью восстановили энерго- и водоснабжение объектов. Сотрудникам прокуратуры РТ совместно с Ростехнадзором и МЧС предстоит установить причины аварии.
- В Россию в субботу прибудут жители Татарстана, «застрявшие» в США на период пандемии коронавируса. Рейс для россиян запланирован из Нью-Йорка в Уфу через Москву 23 мая в 19.20 по местному времени. Прибывших татарстанцев планируется забрать из столицы Башкирии в Казань и отправить на обсервацию.
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