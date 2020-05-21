Прокурор Татарстана поручил провести проверку после аварий на подстанций в Елабуге
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил Елабужскому городскому прокурору провести проверку по факту пожара на Прикамской трансформаторной подстанции.
Напомним, что сегодня в Елабуге загорелся трансформатор на территории подстанции. В результате отключились 196 трансформаторных подстанций. Без света остались 17 населенных пунктов.
В ходе проверки сотрудникам прокуратуры РТ совместно с Ростехнадзором и МЧС предстоит установить причины аварии, оценить действия сотрудников предприятия в режиме ЧС и выявить ответственных за это происшествие лиц.
Проверка находится на особом контроле прокурора республики, передает пресс-служба прокуратуры РТ.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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