В Елабужском районе полностью восстановили электроснабжение после пожара
В Елабужском районе Татарстана полностью восстановили энерго- и водоснабжение объектов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Уточняется, что энергоснабжение полностью восстановили в 21:35.
Напомним, сегодня в Елабуге загорелся трансформатор на территории подстанции. В результате отключилось 196 трансформаторных подстанций. Без света остались 34,5 тыс. человек.
Ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил Елабужскому городскому прокурору провести проверку по факту пожара на Прикамской трансформаторной подстанции.
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