Глава Лениногорского района РТ предупредил об опасности массовых увольнений сотрудников нефтяных компаний

Глава Лениногорского муниципального района, мэр Лениногорска Рягат Хусаинов предупредил об опасности массового увольнения сотрудников крупных нефтесервисных и нефтяных компаний, работающих в районе. Об этом он сообщил в ходе встречи бизнес-омбудсмена РТ с предпринимателями Лениногорского района республики.

По мнению Хусаинова, сейчас следует продумать, как трудоустроить высвобождающихся сотрудников. Он предложил создать новые бизнесы и производства, при этом сохранив оборудование, технологий и кадры.

"Ситуация когда-то выправиться, но сейчас главная задача — сохранить ресурсы и кадры. Это очень важно. Потеряв кадры, мы их потом не вернем», — передает слова главы Лениногорского района пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

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