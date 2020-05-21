В Елабуге загорелся трансформатор — без света остались 17 населенных пунктов
В Елабуге загорелся трансформатор на территории Прикамской трансформаторной подстанции.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы сегодня, в 18.14.
По прибытии пожарных было установлено, что возгорание происходит на площади 20 кв. метров.
Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Однако в результате пожара под отключение попали 196 трансформаторных подстанций. Таким образом, без света остались 17 населенных пунктов с населением 34,5 тыс. человек.
Для ликвидации аварии работают аварийные бригады АО «Сетевая компания», сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
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